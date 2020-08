Autofahrer schwer verletzt : Brutaler Raubüberfall in Saarlouis

Saarlouis Ein 25-Jähriger musste vergangene Nacht ins Krankenhaus.

Am frühen Mittwochmorgen wurde ein 25-Jähriger Opfer eines brutalen Raubüberfalls in Saarlouis. Gegen 1.25 Uhr wurde das Opfer laut Polizei in der Straße „Zur Saarmühle“ von einem dunklen BMW mit Merziger Kennzeichen zum Anhalten gezwungen. Einer der Täter sei dann in das Auto des Opfers gestiegen und habe ihn gezwungen, dem BMW zu folgen. Nach dem beide Fahrzeuge einen Parkplatz in der Kurt-Schumacher-Allee, in der Nähe der Steinrausch-Halle, erreicht hatten, hielten laut Polizeibericht beide Fahrzeuge an und zwei weitere Täter seien aus dem BMW gestiegen. DieTäter schlugen und traten laut Polizei auf das Opfer ein, nahmen ihm den Autoschlüssel ab und verlangten die Fahrzeugpapiere.