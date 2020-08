Polizei schnappt Täter : Überfall mit Messer auf Saarbrücker Shisha-Bar

Saarbrücken Ein Betrunkener hat in Saarbrücken versucht, eine Shisha-Bar zu überfallen. Das ging gründlich daneben. Jetzt sitzt der 26-Jährige in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat einen 26-Jährigen auf der Flucht festgenommen, der im Verdacht steht, in der Nacht zu Montag, 17. August, um 0.40 Uhr eine Shisha-Bar in der St. Johanner Straße in Saarbrücken überfallen zu haben. Der alkoholisierte Mann forderte von einem Angestellten Geld aus der Kasse. Als dieser sich weigerte, ging der Täter auf die Toilette – und kam mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser in der Hand zurück. Er bedrohte den Angestellten und forderte erneut Bargeld. Der Angestellte stieß ihn gegen die Brust. Er und mehrere Gäste versuchten den Täter zu überwältigen.