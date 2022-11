Nach Festnahme : Polizei: Vermisste Frau aus Heusweiler – ihre Leiche offenbar im Haus ihrer Cousine entdeckt

Update Saarbrücken Die Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen: Die vermisste Frau aus Heusweiler wurde offenbar getötet. Die Polizei entdeckte eine Leiche nahe der Grenze in Frankreich – im Haus der Cousine der Vermissten. Der bisherige Ermittlungsstand.

Was sich Tage zuvor bereits abgezeichnet hat, scheint jetzt traurige Gewissheit zu werden: Die Vermisste aus Heusweiler-Niedersalbach ist höchstwahrscheinlich tot. Das bestätigt Pressesprecherin Melanie Mohrbach vom Landespolizeipräsidium in Saarbrücken auf SZ-Anfrage.

Demnach soll am Dienstagnachmittag, 8. November, im Département Moselle eine Frauenleiche entdeckt worden sein. Die französischen Kollegen der Gendarmerie fanden sie am Nachmittag im Haus der Frau, die bereits in Zweibrücken wegen Tatverdachts in Untersuchungshaft sitzt. „Wir gehen nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass es sich bei der Toten um die 74-Jährige aus Heusweiler handelt“, sagt Mohrbach.