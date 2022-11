Polizei sucht Zeugen : Dreister Diebstahl einer Betonstatue in Sankt Ingbert

Dreister Diebstahl einer Betonstatue in Sankt Ingbert

St. Ingbert In Sankt Ingbert ist es zu einem unverschämten Diebstahl gekommen. Unbekannte klauten eine etwa 30 Kilogramm schwere, weiße Betonstatue.

Wie die Polizei der SZ mitteilte, ist es im Zeitraum vom 4. November, 20 Uhr, bis zum 5. November, 10.30 Uhr, zu einem unverschämten Diebstahl in St. Ingbert im Saarland gekommen. Die Unbekannten klauten in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach eine etwa 30 Kilogramm schwere, weiße Betonstatue, einen Löwen, von der Grundstücksmauer der Geschädigten. „Die Statue war mittels Klebstoff sogar besonders gegen ein Umstürzen beziehungsweise eine Wegnahme gesichert“, erklärte die Polizei.