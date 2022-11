Überraschende Wende : Im Urlaub verschwunden – Festnahme im Fall der vermissten Frau aus Heusweiler

Heusweiler Sie sagte Nachbarn, dass sie mit einer Bekannten in Urlaub wollte. Das war im September. Seitdem ist die Frau aus Heusweiler verschwunden. Nun gibt es eine neue Entwicklung.

Update: Im Fall der vermissten 74-Jährigen aus Heusweiler hat es eine Festnahme gegeben. Die Frau war aus dem Urlaub im Schwarzwald nicht zurückgekehrt. Am Samstag nun kontrollierte die Polizei in Saarbrücken-Ensheim ein verdächtiges Fahrzeug und dessen Insassen. Dabei fanden sie den Personalausweis und ein Sparbuch der Vermissten sowie hochwertige Uhren.

Die Insassen des Autos, eine 66-Jährige und ihr 44 Jahre alter Sohn, wurden festgenommen. Bei der Fahrzeuginsassin soll es sich um eine Familienangehörige der Vermissten handeln – und um die Frau, mit welcher die 74-Jährige am 19.09.2022 in Urlaub gefahren ist. Für alle Infos zum Fall der Vermissten aus Heusweiler hier klicken .

Ursprungsmeldung:

Die allerdings verlief bisher im Sande. Keine Spur von Lieselotte Gerda Schuster. Obwohl die Beamten nichts unversucht ließen, wie Stephan Laßotta, Pressesprecher beim Landespolizeipräsidium in Saarbrücken, sagt. So gingen seine Kollegen davon aus, dass sich die Vermisste womöglich immer noch dort aufhält, wo sie hin wollte: im Raum um Freiburg und Schwarzwald.

Wie die Saar-Polizei nach der vermissten Frau aus Heusweiler fahndet

Dabei stellen die saarländischen Polizisten dort bisweilen ausschließlich eigene Nachforschungen an, heißt es dazu auf SZ-Anfrage. So gebe es aktuell kein Hilfeersuchen bei den Dienststellen in Baden-Württemberg. „Wir haben bislang selbst bei Krankenhäusern und Rettungsdiensten nachgefragt“, berichtet Laßotta. Denn die Ermittler schließen demzufolge nicht aus, dass die Frau unter Umständen verunglückt ist. Auch ein medizinischer Notfall sei möglich, sodass die Frau sich nicht melden kann.