Ursache noch völlig unklar : Nach Brand in Neunkirchen – Mehrfamilienhaus unbewohnbar (mit Bildergalerie)

Neunkirchen Nach einem Brand in Neunkirchen ist ein Mehrfamilienhaus laut Polizei vorerst nicht mehr bewohnbar. Was bisher bekannt ist.

Das Feuer war am Dienstagnachmittag, 15. November, gegen 15.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße in Neunkirchen ausgebrochen. Das bestätigte ein Sprecher der Führungs- und Lagezentrale der Saar-Polizei auf SZ-Anfrage.