Saarwellingen : 37-Jähriger fährt ohne Führerschein

Foto: dpa/Carsten Rehder

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Lebach in Saarwellingen in der Vorstadtstraße einen Pkw, der sich zügig in eine Einfahrt begab und dort „abgewürgt“ wurde, wie es heißt.