Unglück : Gefährlicher Unfall in Saarlouis – Mercedes-Fahrer (38) prallt mit Auto gegen Wohnhaus (Fotos vom Einsatz)

Saarlouis Ein Autofahrer hat am späten Sonntagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam von der Autobahn und raste ungebremst gegen ein Haus. Die Polizei hat erste Hinweise auf den Auslöser für den Unfall, der noch dramatischer hätte enden können.

Zu einem schweren Unfall sind Helfer in Saarlouis am Sonntagabend, 6. November, ausgerückt. Dabei ist ein Autofahrer schwer verletzt worden, als er mit seinem Wagen frontal gegen ein Wohnhaus prallte. Die Unglücksstelle blieb kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Wie es wohl zu dem Unfall in Saarlouis kam

Sein Wagen rutschte zunächst an der Leitplanke vorbei. Ungebremst, so schilderten es Zeugen, sei die Karosse die abschüssige Strecke in Richtung Wallerfanger Straße weitergefahren. Dort schoss sie über jene Hauptverkehrsstraße und stieß als erstes gegen eine Gartenmauer. Das schwere Auto überwand diese und kam erst an einer Hauswand zum Stehen.