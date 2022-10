Ergebnis der Obduktion : Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Besseringen 57-Jährige, die tot in der Saar gefunden worden war, wurde mehrere Tage vermisst.

Bei der Frau, die am Samstag tot in der Saar in Besseringen gefunden worden war (die SZ berichtete), sind keine Hinweise auf ein Fremdverschulden entdeckt worden. Das hat das Landespolizeipräsidium Saarbrücken am Dienstag auf SZ-Anfrage mitgeteilt.