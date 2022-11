Hauptbahnhof Saarbrücken : Nach brutaler Attacke ins Krankenhaus: Mann tritt am Boden liegendem Opfer gegen den Kopf

Nach brutaler Attacke: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter nahe dem Saarbrücker Hauptbahnhof. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken Ein Streit ist in Saarbrücken eskaliert. Dabei wurde das Opfer am Kopf schwer verletzt. Die Polizei nahm einen Mann fest. Was bislang zu dem Fall bekannt ist.

Bei einem blutigen Angriff ist ein junger Mann in Saarbrücken schwer verletzt worden. Beobachter des Streits hatten am Dienstagnachmittag, 8. November, die Polizei alarmiert. Da lag das Opfer bereits am Boden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zu einem Streit zwischen den zwei Saarbrückern gekommen. Wie ein Polizeisprecher berichtet, waren die beiden gegen 16.15 Uhr vor einem Lokal in der Nähe des Hauptbahnhofs aneinandergeraten. Dabei soll ein 22-Jähriger äußerst brutal vorgegangen sein.

Wie sich der blutige Angriff in Saarbrücken abgespielt haben soll

Zunächst hatte er seinen Kontrahenten zu Boden gestreckt. Doch da habe er noch nicht von ihm abgelassen. Im Gegenteil: Als der 20 Jahre alte Gegner dort lag, soll ihm der Schläger mit voller Wucht gegen den Kopf getreten haben.

Wenig später kam der Schwerverletzte ins Krankenhaus. Nach Ermittlerauskunft besteht der Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma. Dabei kann es zu Blessuren auch am Schädelknochen kommen. Über den Gesundheitszustand des Opfers waren am Mittwochmorgen keine weiteren Details bekannt.

Zunächst schnappten Beamte den mutmaßlichen Täter. Auf Antrag des Staatsanwalts musste er zur Blutentnahme. Damit sollte festgestellt werden, ob der junge Mann Alkohol oder Drogen genommen hatte. Das ist für das weitere Strafverfahren wichtig, weil es Aufschluss über die Schuldfähigkeit während der Tat gibt. Die Polizei geht davon aus, dass der vorläufig Festgenommene zumindest getrunken hatte.

Offenbar kannten sich die beiden Männer