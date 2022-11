Gemeinde Überherrn : Schwerer Verkehrsunfall in Bisten mit drei verletzten Autoinsassen

Schwerer Verkehrsunfall in Bisten mit drei verletzten Autoinsassen

Überherrn In Überherrn-Bisten hat sich am späten Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Betonpfosten gekracht. Die drei Autoinsassen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer.

Am Samstag (5. November) gegen 22.35 Uhr kam es in der Rathausstraße in Überherrn-Bisten zu einem schweren Verkehrsunfall eines schwarzen Opel Corsa. Das mit drei Personen besetzte Auto war laut Polizei bereits wenige Augenblicke vor dem Unfall aufgefallen, weil der Wagen mit hoher Geschwindigkeit mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war. Letztlich verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.