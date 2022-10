Vermisstenanzeige : Saarländerin aus Urlaub im Schwarzwald nicht mehr zurückgekehrt

Heusweiler Die 74-jährige Lieselotte Gerda Schuster aus dem Heusweiler Ortsteil Niedersalbach gilt als vermisst. Nach einem Urlaub im Schwarzwald ist sie nicht mehr aufgetaucht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am 19. September hat sich Lieselotte Gerda Schuster aus dem Heusweiler Ortsteil Niedersalbach bei ihren Nachbarn in den Urlaub verabschiedet. Für zwei Wochen sollte es zusammen mit einer weiteren Frau in den Schwarzwald gehen. Beide nutzten dafür laut Polizei einen grau-metallic-farbenen BMW 750i mit Saarbrücker Kennzeichen.