Vermisstenanzeige : Bislang erfolglose Suche: Wo ist Helmut Ernst Baumann aus Wallerfangen?

Wallerfangen Seit Montagabend gilt der 63-jährige Helmut Ernst Baumann aus Wallerfangen als vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach einem Spaziergang ist Helmut Ernst Baumann am Montagabend (3. Oktober) nicht mehr in seine Wohnung in Wallerfangen zurückgekehrt. Der 63-Jährige ist nach Auskunft der Polizei dringend auf Medikamente angewiesen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.