Polizei meldet : Weiteres Drogenopfer im Saarland – Toter kommt aus Sulzbach

Sulzbach Die Zahl der Menschen, die am Konsum illegaler Drogen im Saarland sterben, steigt abermals. Jetzt meldet die Polizei ein Opfer aus Sulzbach. Was zu dem Fall bekannt ist.

Abermals meldet die Polizei einen Drogentoten im Saarland . Dieses Mal handelt es sich um einen Mann aus Sulzbach, der an seiner Rauschgiftsucht gestorben ist.

Nach Angaben einer Sprecherin des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken von Freitag, 4. November, handelt es sich bei dem Opfer um einen 44-Jährigen. Er soll bereits am 19. Mai entdeckt worden sein.

Wie die Polizei auf das Drogenopfer in Sulzbach aufmerksam wurde

Demnach waren Bekannte beunruhigt, da er an jenem Tag nicht aufs Klingeln reagierte. Daraufhin gingen Nachbarn in seine Wohnung. Dabei machten sie die Entdeckung: Der Sulzbacher lag leblos in seinem Schlafzimmer. Ein Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen.