Kontrollen in Merzig, Schmelz und Dillingen : Polizei erwischt an Halloween mehrere Verkehrssünder

Merzig-Wadern/Saarlouis Bei Kontrollen im Landkreis Merzig-Wadern und im Landkreis Saarlouis gingen zahlreiche Verkehrssünder der Polizei ins Netz. Unter anderem traf es einen Mann, der seit acht Jahren ohne Führerschein Auto fährt.

Nach Kontrollen am 31. Oktober in Merzig, Schmelz und Dillingen hat die Polizei mehrere Verkehrssünder erwischt. Unter anderem traf es einen 35-Jährigen, der mit einem zweijährigen Kind auf dem Rücksitz vor dem Kontrollpunkt in Dillingen vor der Polizei wendete und abhaute. Die Beamten konnten den Mann aber in Beckingen stellen. Er fährt seit acht Jahren ohne Führerschein und fuhr unter Drogen. Auch in Schmelz geriet eine Autofahrerin in die Kontrollen, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr und ihre Familie samt Kind an Bord hatte. In Merzig erwischte es auf ähnliche Weise einen berauschten Schweden, der nicht mehr weiterfahren durfte. Er war allein unterwegs. Zwei weitere Männer waren mit ungültiger Fahrerlaubnis hingterm Steuer.