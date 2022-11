Saarland : St. Wendel – wichtige und spannende Infos über den Landkreis im Saarland

Geschichte, Zahlen, Faken, Ausflugsziele und Wissenswertes über den Landkreis St. Wendel. Hier erfahren Sie außerdem, welche beliebten Veranstaltungen und Märkte zukünftig Platz in Ihrem Kalender finden sollten.

Wann und von wem wurde St. Wendel gegründet?

St. Wendel: Gemeinden, Stadtteile und Einwohner

Hat St. Wendel eine Altstadt?

Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert und gilt als eine der schönsten spätgotischen Hallenkirchen in Westdeutschland. Die Basilika steht in Oberstadt, dort befindet sich auch das Grabmal des heiligen Wendelin.

Zahlen und Fakten

Welche Unternehmen sind in St. Wendel angesiedelt?

In St. Wendel gibt es zahlreiche Einzelhändler und zwei Einkaufszentren: die Dom Galerie und den Globus Handelshof. Die Dom Galerie liegt unterhalb des Doms und bietet ein vielfältiges Shoppingangebot in angenehmer Atmosphäre. In Globus Handelshof vereint sich ein großes Angebot an unterschiedlichsten Lebensmitteln. Im Landkreis St Wendel hat sich Nestlé Wagner, Hersteller von Tiefkühlprodukten, niedergelassen. Auch die Globus Holding hat hier ihren Unternehmenssitz. Weitere Unternehmen sind: