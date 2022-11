Ministerpräsidentenkonferenz : Gaspreisbremse, 49-Euro-Ticket und mehr: Was Bund und Länder an Entlastungen planen

Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Diese Ministerpräsidentenkonferenz war angesichts eines Staus an Entscheidungen mit Spannung erwartet worden. Ein Überblick darüber, welche Kompromisse Bund und Länder nun gefunden haben – und was die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von den Plänen hält.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes, Hagen Strauß, Jana Wolf​

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefs der Länder haben sich am Mittwoch in Berlin angesichts drastisch gestiegener Preise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf eine Reihe an Entlastungen für private Haushalte und Unternehmen geeinigt. Scholz betonte nach dem Treffen im Kanzleramt den Zusammenhalt von Bund und Ländern im Kampf gegen die Folgen des russischen Kriegs in der Ukraine. „Wir haken uns unter und wir lösen die Probleme unseres Landes gemeinsam“, sagte der SPD-Politiker. Die Verständigung zur Finanzierung von Entlastungsmaßnahmen sei sehr sorgfältig vorbereitet und dann zügig gefunden worden. Hier ein Überblick, welche Kompromisse Bund und Länder bei ihren Beratungen gefunden haben:

Die Gaspreisbremse wird am 1. März 2023 eingeführt

Die Gaspreisbremse soll zum 1. März 2023 eingeführt werden. „Eine Rückwirkung zum 1. Februar 2023 wird angestrebt“, heißt es in dem Beschlusspapier. Die Gaspreisbremse soll bis April 2024 gelten und für Gas und Fernwärme wirken. Die regelmäßige monatliche Entlastung soll sich an 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs bemessen. Als Vorjahresverbrauch gelte die Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlags­zahlung für den September 2022 zugrunde gelegt wurde.

Der Gaspreis werde für diesen Verbrauch auf zwölf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Bei der Wärme auf 9,5 Cent pro Kilowatt­stunde. Der Verbrauch jenseits des Kontingents von 80 Prozent ist zu den derzeit sehr hohen Marktpreisen zu bezahlen, darin sehen Bund und Länder einen Einsparanreiz.

Neben der Gaspreisbremse hat das Bundeskabinett an diesem Mittwoch bereits die Einmalzahlung für Dezember auf den Weg gebracht, mit der Gas- und Fernwärmekunden entlastet werden sollen. Wer über ein hohes Einkommen verfügt und derzeit noch verpflichtet ist, den Solidaritätszuschlag zu zahlen, soll im Rahmen der Einkommensteuer auch die Zuwendungen aus der Gaspreisbremse versteuern müssen.

Härtefallregelungen: Zwölf Milliarden vom Bund

Zwölf Milliarden Euro will der Bund für Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen und soziale Einrichtungen sowie Krankenhäuser zur Verfügung stellen, um sie bei individuellen Härtefällen unterstützen zu können. Darüber hatte es längere Diskussionen in den Beratungen gegeben. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) betonte, dass noch eine Vereinbarung fehle, wer den Härtefallfonds für kleine und mittlere Unternehmen bezahle. Der Bund erklärte sich bereit, dafür eine Milliarde Euro zur Verfügung zu stellen, wenn Antragstellung und Abwicklung der Härtefallregelung für die Firmen über die Länder erfolgt. Nun sollen die Fachminister von Bund und Ländern die Details klären. Auch Mieter und Hauseigentümer, die mit Öl oder Holzpellets heizen, sollen in besonders schweren Fällen Unterstützung erhalten. Details dazu fehlen im Beschlusspapier.

Die Strompreisbremse entlastet ab dem 1. Januar 2023

Die Strompreisbremse soll zum 1. Januar 2023 entlastend wirken. Mit ihr sollen die gestiegenen Strompreise bei Haushalten und Unternehmen abgefedert werden. Der Strompreis soll dabei bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Die Strommenge für diese Entlastung orientiert sich dabei ebenfalls an einem Grundkontingent in Höhe von 80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlagszahlung für den September 2022 zugrunde gelegt wurde. Zur Finanzierung der Entlastungen sollen Zufallsgewinne bei der Strom­erzeugung sowie bei Gas-, Öl- und Kohle­unter­nehmen sowie Raffinerien abgeschöpft werden. Aus Sicht der Energiebranche ist die Umsetzung zum Januar jedoch nicht zu halten.

Nahverkehr: Das 49-Euro-Ticket soll schnellstmöglich eingeführt werden

Bund und Länder haben sich auf eine Nachfolge für das Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr geeinigt. Das bundesweit gültige „Deutschlandticket“ soll 49 Euro kosten und „so schnell wie möglich“ eingeführt werden, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) nach den Bund-Länder-Gesprächen.

Beide Seiten stellen demnach zur Finanzierung jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung. Zudem stellt der Bund eine Milliarde Euro jährlich an Regionalisierungsmitteln bereit.

Milliardenhilfen für Krankenhäuser geplant

Die angekündigten Milliardenhilfen für die Kliniken sollen nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach „sehr schnell“ kommen. „Es wird kein Krankenhaus in unmittelbare Not geraten auf der Grundlage gestiegener Energiepreise. Das kann ich ausschließen“, sagte der SPD-Politiker.

Ausgaben für Flüchtlinge: Bund stellt Ländern 1,5 Milliarden Euro bereit

Auch die Flüchtlingskosten spielten bei den Bund-Länder-Beratungen eine Rolle. Im Beschlusspapier heißt es, der Bund werde den Ländern für ihre Ausgaben für die Geflüchteten aus der Ukraine im Jahr 2023 einen Betrag von 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Für Flüchtlinge aus anderen Staaten kommen ab 2023 pro Jahr 1,25 Milliarden Euro hinzu.

Wohngeld: Bund und Länder teilen Kosten für Wohngeldreform

Bund und Länder teilen sich die Kosten für die geplante Reform des Wohngelds. Es bleibe dabei, dass die staatliche Hilfe für Geringverdiener zur Hälfte von den Ländern finanziert werde, heißt es im Beschluss.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger: „Es werden enorme Summen bewegt“

Zu den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler sagte Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger: „Bund und Länder tun gemeinsam alles dafür, dass Deutschland gut über den Winter kommt. Dafür bringen wir sehr große Entlastungen bei Gas und Strom auf den Weg, über deren Finanzierung wir einig sind. Es werden enorme Summen bewegt, noch deutlich mehr als in der Corona-Krise. Alle Verantwortlichen wollen die Bürgerinnen und Bürger schnell und effektiv entlasten, weil wir wissen, wie sehr die hohen Preise drücken. Und es geht auch darum, unsere Unternehmen, ob kleine, mittlere oder energieintensive Industrie, zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern.

In den letzten Wochen sei viel gearbeitet worden und in vielen Punkten sei Bewegung erreicht worden, sagte Rehlinger weiter. „Wir haben erstmals auch einen Ansatzpunkt für eine Entlastung bei Heizöl und Pellets vereinbart für absolute Härtefälle.“ Das sei ein wichtiger Schritt, für den sich das Saarland sehr eingesetzt hätte – „Auch wenn ich mir eine weitergehende Regelung gewünscht hätte“, erklärte Rehlinger.

Lesen Sie auch Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover : Ministerpräsidentin Rehlinger fordert auch Entlastungen für Heizöl-Kunden

Für Hendrik Wüst ist die Einigung von Bund und Ländern ein Kompromiss

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Bund-Länder-Einigung als einen Kompromiss bezeichnet. Die Gaspreisbremse und das dritte Entlastungspaket des Bundes in Höhe von 65 Milliarden Euro könnten damit nun kommen, sagte Wüst am Mittwoch nach den Bund-Länder-Beratungen in Berlin. Die Länder hätten sich in manchen Punkten zwar bessere Lösungen gewünscht. Nun aber sei die Klarheit da, die die Menschen brauchten, um gut durch den Winter zu kommen.