Freisen : Polizei sucht nach Unfall in Freisen einen Zeugen

Freisen (him) In der Freisener Brückenstraße ist bereits am Samstag, 22. Oktober, gegen 16.10 Uhr ein geparkter Audi A 4 von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Das berichtet jetzt die Polizei.