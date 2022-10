Zwei Kinder in Obhut genommen : Unter Drogeneinfluss stehende Mutter in Gersheim hilflos gefunden – Säugling lag alleine in Wohnung

Gersheim Mehr als 800 Gramm Drogen haben Polizeibeamte der Inspektion Homburg in der Wohnung eines Paares aus Gersheim entdeckt. Die Frau war zuvor hilflos in ihrem Auto, in dem auch ein zweijähriges Kind saß, gefunden worden. In der Wohnung stießen die Beamten dann auf einen acht Monate alten Säugling, der alleine gelassen worden war.