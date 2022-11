Einbruch in Alsweiler : Unbekannte stehlen Kreissäge

Alsweiler (him) In ein Nebengebäude des Sportvereins Alsweiler ist in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen worden.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich unbekannte Täter zunächst gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Im Innern suchten sie augenscheinlich nach Wertsachen und stahlen dann eine elektrische Kreissäge. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.