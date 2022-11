Aus dem Polizeibericht : Unfall: Motorradfahrer flieht trotz gestürzter Beifahrerin

Völklingen Ein Motoradfahrer beging nach einem Unfall am Dienstag gegen 21 Uhr in der Völklinger Hofstattstraße Fahrerflucht. Wie die Polizei berichtet, fuhr das mit zwei Personen besetztes Motorrad in die Kreuzungs Hofstattstraße/Poststraße ein und kollidierte dabei mit einem kreuzenden Citroën Citygo.

Der Fahrer konnte sich auf dem Motorrad halten, während die die Beifahrerin hinter ihm vom Motorrad fiel. Bevor sich der Citroën-Fahrer um die Frau kümmern konnte, stieg sie wieder auf das schwarzweiße und braune Motorrad, dessen Fahrer Gas gab und davon fuhr.