Heusweiler : Weinwanderung in Obersalbach

Heusweiler Eine ordentliche Wanderung sollte genügen, um sich ein gutes Tröpfchen verdient zu haben: Im Heusweiler Ortsteil Obersalbach-Kurhof laden der Verein „Unser Dorf Obersalbach“ und die Tennisfreunde am Samstag und Sonntag, 1./2. Oktober, zu ihrer zweiten Weinwanderung ein.

Auf der 9,3 Kilometer langen Strecke befinden sich insgesamt vier Stände mit Weinen aus Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland. An den Ständen gibt es neben 25 ausgesuchten Weinen auch typische Leckereien der jeweiligen Länder – wie Tapas-Teller oder Mandelkuchen am Spanien-Stand, Flammkuchen am Frankreich-Stand, Blätterteigschnecken bei Deutschland oder Crostini Tonno bei den Italienern. Zum Abschluss der Wanderung warten die Weine auch am Dorfplatz, ebenso Kaffee, Kuchen und eine „Steak-Bar“. Start ist – jeweils von 10 bis 16 Uhr – ebenfalls am Dorfplatz neben der Kirche. In der Startgebühr von 7,50 Euro enthalten sind ein Glas, ein Weinglashalter zum Umhängen, eine Streckenkarte und ein 2,50-Euro-Bon.