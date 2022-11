Kollision mit Auto : Motorradfahrer bei Unfall in Saarbrücken lebensgefährlich verletzt

Ein junger Roller-Fahrer wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall lebensgefährlich am Kopf verletzt. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen ins Winterberg-Klinikum. Foto: dpa/Carsten Rehder

Update Saarbrücken Bei einem Unfall in Alt-Saarbrücken hat sich am Donnerstagnachmittag ein 16-jähriger Motorradfahrer lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Eine Autofahrerin hatte den Biker beim Abbiegen laut Polizei übersehen.

Der 16-jährige Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag (3. November) gegen 15.47 Uhr im Kreuzungsbereich Heuduckstraße/Werderstraße in Alt-Saarbrücken verunglückt. Zunächst hieß es vonseiten der Polizei, der junge Mann hätte einen Motorroller gefahren. Bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde der Biker laut Polizei so schwer am Kopf verletzt, dass er aktuell in Lebensgefahr schwebt. Rettungskräfte brachten den 16-Jährigen ins Winterberg-Klinikum. Die 47-jährige Autofahrerin soll den Biker laut Polizei übersehen haben. Sie erlitt einen Schock. Zur Unfallaufnahme war die Heuduckstraße kurzzeitig vollgesperrt.