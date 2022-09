Festnahme in Heusweiler : Mit Haftbefehl gesucht: Übermut bringt 24-jährigen Saarbrücker ins Gefängnis

Den Förderturm Schacht Dilsburg in Heusweiler nutzte ein per Haftbefehl gesuchter 24-Jähriger, um sein Mütchen zu kühlen – das blieb nicht ohne Folgen. Foto: Iris Maurer

Heusweiler Ein mit Haftbefehl gesuchter 24-jähriger Saarbrücker hat sich am Donnerstag in Heusweiler noch tiefer in unerlaubte Machenschaften verstrickt. Nun sitzt er im Gefängnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei berichtet, begann alles mit einem Anruf in der Völklinger Dienststelle: Ein Zeuge teilte mit, dass mehrere Heranwachsende, die mit einem Auto gekommen waren, auf den Förderturm des ehemaligen Schachts Dilsburg geklettert seien und sich noch an der Schachtanlage aufhielten.

Vor Ort traf die Polizei auf drei Personen, darunter auch der 24-jährige Fahrzeugführ, bei dem „Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln“ festgestellt wurden, zudem war er – mit einem Wert von über 1,1 Promille – leicht alkoholisiert, heißt es im Polizeibericht.

Foto: dpa/Johannes Neudecker 53 Bilder Das sind die gefährlichsten Städte und Gemeinden im Saarland (mit Bildergalerie)