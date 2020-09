Blaulicht : Flüchtiger Fahrer rammt Pfosten in Dudweiler

Foto: dpa/Armin Weigel

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Dudweiler. Zwischen Montag, 7. September, 17 Uhr, und Dienstag, 8. September, 11 Uhr, prallte ein unbekannter Fahrer in der Straße In den Welkertswiesen in Saarbrücken-Dudweiler gegen einen Betonpfosten eines Zauns vor einem privaten Wohnhaus.

Der Pfosten wurde dabei stark beschädigt. Die Polizei ermittelt gegen den Flüchtigen.