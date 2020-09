Auf der L118 in Erbach : Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Erbach wurden ein Motorradfahrer und ein Autofahrer verletzt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Homburg Zwei Männer sind bei bei einem schweren Unfall am Montagmorgen gegen 8 Uhr in Erbach an der Einmündung L 118 (Robert-Bosch-Straße)/ „In den Rohrwiesen“ verletzt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war ein Autofahrer auf der L 118 aus Richtung Jägersburg unterwegs und wollte nach links in die Straße „In den Rohrwiesen“ abbiegen.

Der 31-jährige Pkw-Fahrer missachtete jedoch die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der die Robert-Bosch-Straße aus Homburg in Fahrtrichtung Jägersburg befuhr. Im Einmündungsbereich stießen Auto und Motorrad zusammen. Dabei wurde der 36-jährige Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste zur stationären Behandlung ins Universitätsklinikum in Homburg eingeliefert werden. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Motorrad und Auto wurden zudem erheblich beschädigt.