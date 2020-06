Nach Verfolgungsfahrt durch Weiskirchen : Polizei ermittelt geflüchteten Motorradfahrer

Wadern Am Freitag flüchtete ein Motorrad in Weiskirchen vor einer Polizeikontrolle. Nun hat die Polizei den Täter ermittelt.

Ein 19-Jähriger aus Thailen hat sich am vergangenen Freitag einer Verkehrskontrolle widersetzt. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern mitteilt, war der Motorradfahrer ohne Beleuchtung auf dem Weg durch die Trierer Straße in Weiskirchen. Als der Fahrer den Streifenwagen erblickte, wendete er und flüchtete dann in Richtung Ortsmitte. Von dort aus setzte er seine Fahrt Richtung „Jakobustreppe“ fort, wo dann der Sichtkontakt zu den Beamten abbrach.