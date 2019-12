Polizei meldet : Drei Mal Unfallflucht am Mittwoch

Foto: dpa/Friso Gentsch

Neunkirchen Dem guten Reaktionsvermögen ist es zu verdanken, dass es bei den Unfällen nur Blechschäden gab.

Drei Fälle von Unfallflucht meldet die Neunkircher Polizei. Beim Auffahren auf die A 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken an der Anschlussstelle Elversberg hat ein Pkw-Fahrer am Mittwoch gegen 8.15 Uhr die Vorfahrt des durchgehenden Verkehrs missachtet. So musste ein 21-jähriger Mann aus Saarbrücken mit seinem Audi A 1 die Fahrspur wechseln, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Fahrspurwechsel kollidierte er aber mit einem BMW 318, der von einer 45-jährigen Frau, ebenfalls aus Saarbrücken, gefahren wurde. Verletzt wurde niemand. Allerdings wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt. Hinweise auf den eigentlichen Verursacher liegen nicht vor.

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Kirkeler Straße in Neunkirchen. Eine 19-jährige Frau aus Kirkel war mit ihrem Fahrzeug, einem Renault Clio, in Fahrtrichtung Kirkel unterwegs, als sie mit einem Lkw kollidierte, der in entgegengesetzter Richtung fuhr. Dieser war beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Beide Fahrzeuge streiften sich im Vorbeifahren. An dem Renault Clio wurde der Außenspiegel abgerissen. Der Lkw, über den nichts näheres bekannt ist, fuhr ohne anzuhalten weiter.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 5.45 Uhr auf der B 41 in Höhe der Ausfahrt Heinitz. Eine 58-jährige Frau aus Schiffweiler war mit ihrem Pkw, einem Audi A 1, in Richtung Autobahn A 8 unterwegs. Dabei kam es fast zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das aus nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten war. Nur durch ruckartiges, sofortiges Ausweichen konnte die Frau eine Kollision vermeiden. Beide Fahrzeuge streiften sich jedoch, so dass es zu Schäden an beiden Fahrzeugen kam. Nicht zuletzt aufgrund der herrschenden Dunkelheit zur Unfallzeit liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor.