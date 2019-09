Unfall : Unfallflucht in Lebach: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Lebach In der Dillinger Straße in Lebach kam es bereits am Donnerstag, 19. September, zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Das meldete die Polizei am Sonntag.

Ein silberfarbener BMW Z 4 war am Straßenrand entgegen der Fahrtrichtung vor der Volkshochschule um 13.30 Uhr abgestellt worden. Als der Fahrer gegen 18.30 zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden am vorderen rechten Kotflügel und der rechten Tür des BMW fest.

Die Schadenshöhe liegt im Bereich von 46 bis 58 Zentimetern. Am Fahrzeug des Geschädigten wurde grüner Fremdlack festgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Hinweise zu seiner Person und seinem Fahrzeug zu machen.