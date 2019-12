Einsätze in Hassel : Feuerwehr löscht Brand an einer Pellet-Ofenheizung

Am Dienstagabend musste die Feuerwehr den Brand an einer Heizung im Keller eines Hauses in der St. Ingberter Straße in Hassel löschen. Foto: Florian Jung/ Feuerwehr St. Ingbert. Foto: Florian Jung/ Feuerwehr St. Ingbert

Hassel Zu zwei Bränden innerhalb weniger Stunden musste die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagabend und am frühen Mittwochmorgen in Hassel ausrücken. Wie der Pressesprecher der St. Ingberter Feuerwehr berichtet, haben am Dienstagabend, 3. Dezember, Bewohner eines Hauses in der St. Ingberter Straße in Hassel gemdeldet, dass Rauch aus dem Keller des Anwesens aufsteigen würde.

Parallel lösten Rauchmelder im Gebäude aus. Die Bewohner brachten sich selbstständig und unverletzt in Sicherheit.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert rückte daraufhin um 20.03 Uhr mit den Löschbezirken Hassel, St. Ingbert-Mitte und Rohrbach mit sieben Einsatzfahrzeugen an das Brandobjekt aus. Ein Feuerwehrtrupp verschaffte sich mit schwerem Atemschutz und mit einem Strahlrohr Zugang zum Keller. Im verrauchten Keller sondierten die Feuerwehrleute den Brandherd an der Elektrik einer Pellet-Ofenheizung. Die Flammen löschten sie mit Wasser ab und kühlten den betroffenen Bereich. Mit einer Wärmebildkamera konnte eine weitere Gefährdung ausgeschlossen werden.

Im Anschluss wurde das Gebäude mit Überdrucklüftern rauchfrei geblasen. Gegen 22.30 Uhr beendeten die 42 Feuerwehrleute den Einsatz. Neben der Feuerwehr waren die Polizei und die Stadtwerke St. Ingbert im Einsatz.

Am Friedhof in Hassel standen erneut Papiercontainer in Flammen. Foto: Florian Jung/ Feuerwehr St. Ingbert. Foto: Florian Jung/ Feuerwehr St. Ingbert