Blaulicht : Unfallflucht in Spiesen-Elversberg: 4000 Euro Schaden

Die Neunkircher Polizei meldet eine Unfallflucht Samstagnacht (12. Oktober) in Spiesen-Elversberg. Zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr streifte in der Straße Am Europadorf ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Pkw und flüchtete.

Der entstandene Schaden wird laut Polizeibericht auf 4000 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei Neunkirchen unter Telefon (0 68 21) 203-0

(red)