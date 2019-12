Blaulicht : Polizei sucht Transporter nach Unfallflucht

Furschweiler Ein weißer Madza ist am Montag gegen 5.40 Uhr in der Freisener Straße in Furschweiler beschädigt worden. Dieser befuhr, so die Polizei weiter, die Freisener Straße in Richtung St. Wendel. Dort kam dem Mazda ein Transporter mit einem großen Hänger entgegen.

Dieser stieß gegen den Außenspiegel des Mazdas und beschädigte diesen. Ohne anzuhalten, fuhr der Transporter dann weiter.