Nach Weihnachten : Gutschein-Geschenk umtauschen oder Geld auszahlen lassen – diese Regeln gelten

Ein Gutschein kann das bessere Geschenk sein. Sie sollten sich aber gut überlegen, ob der Beschenkte tatsächlich etwas vom Austeller erwerben will. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Jens Schierenbeck

Nach den Weihnachtsfeiertagen beginnt der große Umtausch von Geschenken. Die Rückgabe von ungeliebten Weihnachtsgeschenken ist jedoch nicht immer ganz einfach – was gilt bei Gutscheinen gilt.

Der Umtausch gekaufter Waren ist per Gesetz klar geregelt. Ob es sich um ein Geschenk handelt, spielt keine Rolle. Es gilt: Wer ein Weihnachtsgeschenk im Laden persönlich in Augenschein genommen hat, dem steht ein Umtausch rechtlich nicht zu. Lediglich bei berechtigten Beanstandungen kann das Geschenk umgetauscht werden. Liegen keine Mängel vor, sind Sie auf die Kulanz des Verkäufers angewiesen. Beim Online-Shopping sieht die Rechtslage anders aus: Hier gilt ein vierzehntägiges Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen.

Unzufrieden mit Weihnachtsgeschenk: Umtausch oder Geldbetrag aus Gutschein auszahlen lassen?

Gültigkeitsdauer und Übertragung von Gutscheinen

Wer einen nicht ausdrücklich befristeten Gutschein geschenkt bekommen hat, kann diesen in den folgenden drei Jahren einlösen. Das heißt: Falls Sie zu Weihnachten 2022 einen Gutschein geschenkt bekommen haben, ist dieser bis zum 31. Dezember 2025 gültig.

In der Regel sind Gutscheine nicht Inhaber-bezogen. Das heißt: Es wird nicht bestimmt, wer den Gutschein einlösen darf. Ausschließlich der Geldwert wird festgelegt. In diesem Fall kann der Gutschein beliebig weiterverschenkt werden. Anders hingegen sieht es aus, wenn der Name des Beschenkten auf dem Gutschein vermerkt ist. Wenn die Namensnennung dazu dient, eine Übertragung des Gutscheins zu verhindern, brauchen Sie zwingend die Zustimmung des Ausstellers.