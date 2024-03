Fragen und Antworten zur Zeitumstellung Sommerzeit 2024: Wann wird nochmal die Uhr umgestellt?

Die Europäische Union hatte die Bürger über die Sommerzeit abstimmen lassen. Das Ergebnis: 80 Prozent der Teilnehmer waren für eine Abschaffung. Das war 2018. Doch noch immer gibt es in der EU die Sommerzeit und eine Abschaffung scheint politisch weiter schwierig zu sein. In den Mitgliedsländern gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, welche Zeit dann künftig gelten sollen, etwa dauerhaft Sommerzeit oder dauerhaft Winterzeit. Einen Flickenteppich soll es in der EU aber nicht geben.