Olympische Spiele in Paris Schwerer Schlag für das Team Saarland – Topspieler Franziska droht Olympia-Aus

Die Entscheidung kommt früh. Sie kommt überraschend – und sie ist ein tiefer Schlag für die saarländischen Medaillenhoffnungen bei den Olympischen Spielen in Paris. Tischtennis-Ass Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken, gerade gefeierter Champions-League-Sieger mit seinem Verein geworden, steht nicht auf der Vorschlagsliste des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) für den Mannschafts-Wettbewerb beim größten Sportereignis der Welt, das vom 26. Juli bis 11. August in der französischen Metropole stattfindet. „Kaiser Franz“, aktuell Weltranglisten-16. und seit Wochen in bestechender Form, soll laut DTTB-Mitteilung „die wichtige Funktion des Ergänzungsspielers“ (Original-Zitat) übernehmen.