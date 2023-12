Schmelz Öffnungszeiten der Verwaltung über Weihnachten und den Jahreswechsel

Das Standesamt der Gemeinde Schmelz ist für die Beurkundung von Sterbefällen und Bestattungsangelegenheiten am 27. Dezember von 8 bis 12 Uhr per Telefon (0 68 87) 30 12 12 zu erreichen. Es wird gebeten, die schriftlichen Sterbefallanzeigen mit den erforderlichen Unterlagen und die Bestattungsaufträge vorab per Mail an standesamt@schmelz.de zu schicken.