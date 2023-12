Bekannte Marken enttäuschen Badezusatz im Test – viele „gute“ Produkte für unter einem Euro

Angenehmer Duft, jede Menge Schaum oder gefärbtes Wasser – dafür sorgen Badezusätze. Im Supermarktregal finden sich nicht bloß feste und flüssige Badezusätze, sondern auch Produkte in Herz-, Schokoladen- oder Cupcakeform. Der passende Badezusatz soll die Zeit in der Badewanne noch entspannter und angenehmer gestalten. Was genau dabei im Badewasser der Verbraucher landet, hat Öko-Test untersucht.