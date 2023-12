Expertin gibt Tipps​: Wie das Weihnachtsessen auch das Klima schützt

Für den Festtagsbraten sei heimisches Wildfleisch eine nachhaltigere Alternative zum Rinderbraten, so die Verbraucherzentrale. An der Fleischtheke sollte man immer nach der Herkunft fragen, da Wildfleisch auch aus anderen Ländern importiert wird. Oder man wendet sich direkt an die heimischen Jäger und Forstämter.