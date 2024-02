Zum 1. Januar 2025 Ampel will zwei Steuerklassen abschaffen — das ändert sich für Sie

Für die Höhe der gesamten Steuerlast haben sie keine Bedeutung, trotzdem spielen Steuerklassen in vielen Familien eine große Rolle. Ein typischer Fall: Der in Vollzeit arbeitende Mann hat Steuerklasse III, die in Teilzeit arbeitende und daher weniger verdienende Frau die Steuerklasse V. Bei dieser Klasse V fallen zunächst hohe Steuern an, was viele Frauen womöglich als frustrierend empfinden – von ihrem Lohn bleibt kaum etwas übrig, bis irgendwann der Steuerausgleich für Klarheit sorgt.