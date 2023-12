Milka, Lindt, Ferrero & Co. Schokonikoläuse im Öko-Test - günstiger Nikolaus kann überzeugen

Neben Spekulatius, Lebkuchen und Plätzchen stehen zur Weihnachtszeit auch Nikoläuse und Weihnachtsmännern aus Schokolade in den Supermarktregalen. Dass diese gut schmecken steht außer Frage, doch was steckt in der beliebten Süßigkeit? Aufschluss gibt der Testbericht von Öko-Test, der viele ernüchtern wird. Denn bei Produkten, die vor allem bei Kindern beliebt sind, sind bedenkliche Inhaltsstoffe besonders ärgerlich.