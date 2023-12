Letzter Hinrundenspieltag in der 2. Bundesliga Im Liveticker – 2:1 zur Halbzeit für den Karlsruher SC gegen die SV Elversberg

In ihrem letzten Spiel des Jahres muss die SVE nun am Sonntag, 17. Dezember, um 13.30 Uhr beim Karlsruher SC ran. Der KSC liegt in der Tabelle derzeit mit 18 Punkten nur auf Rang 14 und steckt im Abstiegskampf, ist aber seit vier Spielen ungeschlagen. Die Karlsruher gaben zuletzt wie beim 2:2 bei Hannover 96 Führungen her und sind mit insgesamt sechs Remis derzeit der Unentschieden-König der 2. Liga.