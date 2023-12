Bei Unwetter Diese Rechte haben Sie bei Flugausfällen

Handele es sich allerdings wie im Falle des SZ-Lesers um eine Pauschalreise, könnten sich die Reisenden an den Veranstalter wenden und den Reisepreis mindern. „Für diesen Anspruch ist es unerheblich, warum es zu der Verspätung kam. Wichtig ist, dass der Reisemangel dem Veranstalter bereits am Flughafen mitgeteilt wird. Am besten lässt man sich dies schriftlich durch den Veranstalter bestätigen“, so die Beraterin weiter.