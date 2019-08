Urteil des Landessozialgerichts : Ein schneller Coffee-to-go auf dem Weg zur Arbeit kann den Schutz der Unfallversicherung kosten

Nach einem Arbeitsunfall haben Verletzte weit reichende Ansprüche auf Betreuung und Entschädigung. Versichert ist dabei auch der Weg von oder zur Arbeit. Aber es gibt Ausnahmen.

Die betroffene Arbeitnehmerin im konkreten Fall ist bei einem mobilen Pflegedienst beschäftigt. Laut Rechtsportal Juris machte sie auf dem Weg zu einer Klientin an einer Bäckerei halt, um einen "Coffee-to-go" zu erwerben. Diesen wollte sie nach Verrichtung der Pflegemaßnahme auf einem Parkplatz trinken. Um den "Coffee-to-go" zu erwerben bog sie nach rechts in eine Straße ab, um in der Parkbucht vor einer Bäckerei anzuhalten. Vor dem Betreten der Bäckerei stolperte sie und verletzte sich am Knie. Aus sich der Arbeitnehmerin war dies ein Arbeitsunfall. Die Berufsgenossenschaft hat das Vorliegen eines Arbeitsunfalles jedoch verneint. Das Sozialgericht hat diese Sicht der Dinge in erster Instanz bestätigt und die Klage der Frau abgewiesen.