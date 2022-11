Stichtag 30. November : Nur noch zwei Wochen Zeit: Kfz-Versicherung wechseln und Geld sparen

Saarbrücken Für Sparer ist der 30. November ein wichtiger Stichtag. Bis dahin muss die Kündigung der Kfz-Versicherung schriftlich eingereicht sein. Doch wer sparen will, sollte einiges beachten.

In diesem Jahr dürften viele Autofahrer dem 30. November besonders viel Beachtung schenken: Denn der Stichtag birgt Sparpotenzial. Bis dahin können Halter die Kfz-Versicherung für ihr Auto kündigen und oft in einen günstigeren Tarif wechseln.

Denn bei denen gibt es oft große Preisunterschiede, wie die Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 11/2022) herausgefunden hat. Wer individuell Preise vergleicht und dem bisherigen Anbieter kündigt, könne in vielen Fällen dennoch mehrere Hundert Euro im Jahr sparen.

Tipps zum Wechsel der Kfz-Versicherung

Wichtige Leistungen bei der Kfz-Haftpflicht:

Was gilt für den Vollkaskoschutz?

In der Teilkasko ist unter anderem darauf zu achten:

Die Preise sind auch deshalb in Bewegung, weil für die Automodelle Typ- und Regionalklassen jährlich neu berechnet werden.

Der Abstellort hat preisliche Auswirkungen bei der Auto-Versicherung

Vor einem Wechsel sollten nicht nur die Kosten, sondern auch die Tarifkonditionen und Vertragsbedingungen geprüft werden. Versicherer kalkulierten ihre Tarife zum Beispiel auch danach, ob das Auto zu Hause über Nacht in der Garage oder auf der Straße parkt, dem Fahrerkreis oder etwaiger Werkstattbindung.

Wer die Versicherung wechseln möchte, dem rät die Verbraucherzentrale Saarland zur schriftlichen Kündigung per Einschreiben. Dieses muss am 30. November bei der Versicherung eingetroffen sein. Das Datum des Poststempels sei nicht maßgeblich.

Kündigungsfrist versäumt - Was nun?

Manche Anbieter verschicken die Rechnung fürs Folgejahr erst nach dem 30. November. Ist die neue Rechnung bis Mitte November noch nicht da, kann man vorbeugend kündigen. Stellt sich nach dem individuellen Vergleich heraus, dass die alte Police doch günstig war, könne man dort wieder einsteigen - oft mit Neukundenrabatt, so die Zeitschrift.

Die eigene Versicherung günstiger machen

Die Kosten für eine Auto-Versicherung sind sehr individuell und hängen von vielen Faktoren ab. Unter anderem dem Automodell, der Laufleistung, dem Alter oder Kreis der Fahrer. Außerdem: Wo parkt das Fahrzeug? An der Straße oder in einer Garage? Welche Leistungen will man?