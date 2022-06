Interview Katja Diehl : Mobilitätsexpertin im Interview: „Warum kauft man sich ein SUV?“

Autorin Katja Diehl hat nach eigenen Angaben noch nie ein eigenes Auto besessen. Foto: Amac Garbe

Trier Jede und jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne ein eigenes Auto führen zu können – das fordert Autorin Katja Diehl in ihrem aktuellen Buch. Anlässlich des heutigen Welt-Fahrradtages haben wir mit der 49-Jährigen über das Auto als Statussymbol, die Dringlichkeit von Tempolimits und ein großes Rätsel gesprochen.

(mfr) Heute schon eine Runde Fahrrad gefahren? Nein? Sollten Sie dringend nachholen: Heute ist der Welttag des Fahrrads. Der perfekte Anlass für eine Runde im Sattel und für ein Gespräch mit Katja Diehl. Die Hamburger Autorin hat früher in der Logistik- und Mobilitätsbranche gearbeitet, gibt heute den Podcast „She Drives Mobility“ heraus, sitzt im „Beirat Mobilität“ von Österrreichs Umweltministerin Leonore Gewessler und hat sich mit ihrem Buch „Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt“ unter anderem in die Spiegel-Bestsellerlisten geschrieben. Was die 49-Jährige darin formuliert, dürfte mancher Autofahrerin, manchem Autofahrer nicht gefallen, andere vielleicht zum Nachdenken anregen. Im Gespräch mit Volksfreund-Redakteur Marek Fritzen erklärt Katja Diehl, warum sie nicht nur auf Autobahnen klare Tempolimits für notwendig erachtet, wieso sie bei SUVs Regulierungsbedarf sieht und was sie anstatt der Pendlerpauschale fordert.

Frau Diehl, waren Sie eigentlich schon mal in Luxemburg?

Katja Diehl: Ja, aber das zählt nicht mehr …

Wieso das?

Diehl: Das ist schon ewig her, muss irgendwann mal auf einer Klassenfahrt gewesen sein. Aber ich habe den Verkehrsminister zweimal virtuell treffen dürfen …

François Bausch …

Diehl: Ja, genau. Einmal haben wir uns vor Beginn einer Podiumsdiskussion so verschnackt, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass wir schon auf der virtuellen Bühne waren und alle anderen uns schon zuhörten (lacht).

Okay, um was ging es?

Diehl: Um den kostenlosen ÖPNV in Luxemburg natürlich. Ich weiß noch genau, wie er auf seine charmante Art sagte: ‚das ist die Kirsche auf meiner Torte‘. Er ist sehr stolz darauf. Und da war noch was, das er mir sagte, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann, und kaum glauben konnte …

Was war das?

Diehl: Er erzählte, die Luxemburger seien viel autoverrückter als die Deutschen …

Ja, da hat er wohl nicht ganz unrecht …

Diehl: Wirklich schwer vorstellbar.

Ich muss Sie nun mal schocken, Frau Diehl …

Diehl: Okay, bitte, bin gespannt …

Der Geländewagen Mercedes G-Klasse ist aktuell nicht mehr bestellbar, es gibt einen Bestellstopp, wie das Handelsblatt schreibt. Und zwar bis 2024. Der Grund: Das Modell ist zu begehrt. Daimler kommt mit der Produktion nicht mehr hinterher. Kurz zur Einordnung: Das Gefährt wiegt um die zweieinhalb Tonnen, schluckt elf Liter auf 100 Kilometer. Auch SUV-Modelle finden derzeit bei vielen Herstellern reißenden Absatz – was sagen Sie dazu?

Diehl: Ach, das schockt mich überhaupt nicht. Es ist ja legal, diese Wagen zu fahren. Nur fangen wir mal so an: Prinzipiell dürften solche Autos in bestimmten Bereichen gar nicht geparkt werden …

Wieso das?

Diehl: Weil bestimmte Parkplätze nur für Autos bis zu einem Gesamtgewicht von bis zu 1,8 Tonnen ausgelegt sind. Meiner Meinung nach, ist das ein klarer Hinweis darauf, dass es in diesem Bereich Regulierung bedarf.

In welcher Form?

Diehl: Naja, das ganze Zurückzucken der Politik vor dieser sogenannten „Verbots-Politik“ finde ich den Menschen gegenüber, die beispielsweise nicht mit einem SUV unterwegs sind, total übergriffig.

Das werden SUV-Fahrerinnen und -Fahrer anders sehen …

Diehl: Mag sein. Allerdings ist ein SUV aus meiner Sicht nun einfach mal ein Auto, was nach Hobby und Status schreit. Für die Idee, gut von A nach B zu kommen, wird dieses Auto nicht gekauft und nicht gebraucht. Deswegen sehe ich da Parallelen zur Debatte um ein Rauchverbot, die vor einigen Jahren in Deutschland geführt worden ist.

Inwiefern?

Diehl: Damals schrien Kritiker des Rauchverbots, dass Gastronomiebetriebe Pleite gehen würden, wenn die Leute nicht mehr rauchen dürfen. Und wenn heute einer neben mir im Zug oder im Restaurant sitzen und rauchen würde, würde man sich auch denken: ‚Was ist denn hier los?!‘

Heißt auf die SUV bezogen?

Diehl: Dass es politische Rahmenbedingungen braucht. Ich möchte dabei darauf hinweisen, dass die Verbotsdebatte vollkommen falsch geführt wird. Denn ich – und andere, die kein Auto haben – wir leben in einer Verbotswelt. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, muss ich aufpassen, dass ich überlebe. Denn gerade im städtischen Bereich werde ich in den offenen Konflikt geschickt. Soll am besten noch eine Warnweste anziehen, da die Autofahrer ja so unaufmerksam sind. Ich versuche da immer ein wenig Empathie zu wecken, in dem man sich mal überlegt, wie ein dreijähriges Mädchen neben einem SUV aussieht. Kann die Fahrerin oder der Fahrer die sehen, wenn sie vor der Motorhaube steht? Die Politik sollte endlich mal die Schwachen schützen. Wir opfern jedes Jahr unzählige Menschenleben, viele werden zudem leicht- bis schwerverletzt im Straßenverkehr. Dass es nicht wichtiger ist, diese zu schützen als Protzkarren zu fahren, verstehe ich nicht.

Sie schreiben in Ihrem Buch: „Jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne Auto führen zu können“ –wollen die Leute in Deutschland das denn überhaupt?

Diehl: Gute Frage, die lässt sich so pauschal sicher nicht beantworten. Nur Wenn ich ein Date hätte, und da käme jemand mit einem SUV vorgefahren, dann würde ich mich hinter den nächsten Busch werfen. Warum kauft man solch ein Auto? Bernd Ulrich von der Zeit hat mal zu mir gesagt: ‚Diese Autos sind die der ausgestreckte Mittelfinger in Richtung Klimakrise und Mitmenschlichkeit.‘ Es geht bei diesen Autos in den meisten Fällen nur darum, andere Menschen zu beeindrucken. Und das ist auch das größte Rätsel der Mobilitätswende: Wo liegt das Substitut für Menschen, die ihren Status heute nur über das Auto definieren?

Interessante Frage …

Diehl: Ja, denn das Auto ist insofern natürlich erstmal ein cooles Ding, ich kann es als Statussymbol überall mithinnehmen – im Gegensatz zum Beispiel zu einem Haus. Das Auto macht Eindruck, wenn ich damit vorfahre. Und dieser Eindruck, der bleibt erstmal, egal welche Person dann aus dem Auto aussteigt. Dazu gibt’s eine interessante Anekdote.

Okay, bitte …

Diehl: Ich habe Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt befragt, wie sie das finden würden, wenn der Versicherungsvertreter ihrer Eltern mit dem Rad vorfahren würde.

Und, wie lautete die Antwort?

Diehl: Sie sagten: ‚Ne, dann sind die nicht erfolgreich.‘ Ähnliches sehe ich derzeit auch häufig bei Lesungen meines Buches. Wenn dort Menschen ohne Führerschein anwesend sind, dann bilden die schnell eine Art Selbsthilfegruppe. Die sind häufig so gebeutelt, werden andauernd hinterfragt, warum sie keinen Führerschein machen, kein Auto haben. Die Mechanik von Auto = Erfolg ist in Deutschland einfach da. Mit einem Auto hat man was erreicht. Ohne Führerschein und Auto ist man dagegen nicht gleich viel wert.

Gut, aber es gibt in Deutschland halt einfach nach wie vor Millionen Menschen, die einfach aufs Auto angewiesen sind. Nicht jeder kann in der Stadt wohnen, alles mit dem Rad machen. In Ihrem Buch beschreiben Sie selbst auch Fälle von Menschen, die gezwungenermaßen aufs Land gezogen sind, die Stadt verlassen haben, aufgrund von zu hohen Mieten beispielsweise …

Diehl: Stimmt, aber auch da ist es an der Politik: Warum nicht statt einer Pendlerpauschale eine Mietenpauschale? Mit der Pendlerpauschale befördern wir nur noch mehr Autoverkehr. Warum fördern wir nicht einfach Menschen, nicht aus der Stadt zu ziehen oder ziehen zu müssen? Wir belohnen, dass Leute pendeln … das verstehe ich nicht.

Aber es können ja natürlich auch dann nicht alle Menschen in den Städten leben. Wenn man in ländlichere Regionen geht. Dort fährt in manchen Orten – zugespitzt gesagt – zweimal am Tag der Bus. Manche Menschen würden dort sicher liebend gerne das Auto stehen lassen, aber wie soll das gehen? Was sagen Sie denen?

Diehl: Natürlich kann nicht jeder in der Stadt wohnen, klar. Aber im Hinterkopf von uns Deutschen ist immer der Gedanke: Im Notfall kann ich ja immer noch Auto fahren. Nur: 13 Millionen Menschen in Deutschland können das nicht, weitere 13 Millionen sind zu jung für einen Führerschein. Sind also schon mal 26 Millionen Menschen. Die können in den kleinen Örtchen dann eigentlich schon mal gar nicht leben. Die Frage ist halt, wie lange wir die Zersiedlung noch zulassen. Dass Menschen die dörflichen Strukturen immer mehr zerfransen lassen. Denn wenn wir uns immer darauf verlassen, dass Leute überall bauen können, weil sie mit dem Auto dahin kommen, geraten wir irgendwann auch in der Versorgung in Probleme, wir kommen bei Wegstrecken in Probleme.

Heißt?

Diehl: Ich würde die Leute einfach bitten, laut zu werden, und sich für Alternativen zum Auto auch auf dem Land einzusetzen, wie zum Beispiel gute Radwegsysteme.

Auf dem Land sind die Distanzen oft nicht mit dem Rad zu machen …

Diehl: Das stimmt nicht, wenn man bedenkt, dass zehn Prozent der mit dem Auto zurückgelegten Wege im ländlichen Raum bei unter einem Kilometer liegen, 50 Prozent bei über fünf Kilometern. Da kann man als gesunder Mensch sicher auch mal aufs Fahrrad umsteigen. Aber es muss auf dem Land natürlich auch andere Alternativen zum Auto geben, Ruftaxis, die man einen Tag vorher bestellt, beispielsweise.

Bleiben wir mal beim Radfahren: Wer sich in der Stadt aufs Fahrrad setzt, hat es nicht einfach. An vielen brenzligen Stellen in der Stadt gibt es keinen Fahrradweg, an anderen Stellen hören die Wege plötzlich auf. Städte rühmt sich nun zunehmend dafür, Piktogramme auf die Straßen zu malen, oder Fahrradstrecken Rot zu markieren. Das wirkt vielfach wie Aktionismus nach dem Motto: „Seht her, wir tun was fürs Fahrrad“. Was halten Sie davon?

Diehl: Farbe ist keine Infrastruktur, nur Pinsel-Schwingen bringt nichts. Überall, scheinbar auch in Trier, drückt man sich davor, Autos Platz wegzunehmen, Autoabstellflächen wegzunehmen, und die wieder zurückzuführen. Es braucht dringend getrennte Wege für Fahrräder und Autos. Und da ist ein anderer ganz wichtiger Punkt.

Der wäre?

Diehl: Es braucht unbedingt Tempo 30 in den Städten.

Eine Forderung, die viele Autofahrerinnen und -fahrer auf die Palme bringen wird …

Diehl: Kann sein, aber denen gebe ich dann gerne noch mit auf den Weg, dass beispielsweise die Durchschnittsgeschwindigkeit in der Hamburger Innenstadt bei 18 Kilometern pro Stunde liegt.

Okay …

Diehl: Tempo 30 würde – genau wie ein Tempolimit auf Autobahnen – für alle etwas Gutes bedeuten. Aber da gibt es für viele halt auch Verlustängste. Tempo 30 in der Stadt ist die wichtigste Veränderung für Verkehrsfluss und weniger Verkehrstote. Auf der Landstraße auch, denn dort gibt’s unglaublich viele Unfälle. Und auf den Autobahnen brauchen wir ebenfalls ein Tempolimit, ob 120 oder 130 ist erstmal egal … in dem Zusammenhang habe ich letztens von Daniela Kluckert, FDP-Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, eine interessante Aussage gehört …

Was hat sie gesagt?

Diehl: Dass sich, wenn aktuell auf einer Autobahn eine Geschwindigkeitsbeschränkungen von 120 Km/h gilt, 40 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer nicht daran halten. Dann würde ich mal sagen: Tempolimit einrichten, kontrollieren und ordentlich Geld verdienen. (lacht)

Glauben Sie denn, dass ein Tempolimit wirklich kommt?

Diehl: Ja, ich hoffe es. Es muss was passieren, speziell wenn man an das 1,5 Grad-Ziel denkt und wie viele Emissionen sich mit dem einfachen Mittel Tempolimit einsparen ließen. Eine kostenlose Maßnahme liegen zu lassen, geht gar nicht.

Viele, die dieses Interview bis hierhin gelesen haben, haben nun sicher den Eindruck, Sie wollten allen Menschen die Autos wegnehmen …

Diehl: Nein, überhaupt nicht. Ganz wichtig: Ich schließe nicht aus, dass Menschen, die unbedingt aufs Auto angewiesen sind, ihr Auto auch nutzen. Aber muss es immer gleich ein eigenes Auto sein? Viele Menschen wehren sich ja schon gegen Fahrgemeinschaften. Da fehlt mir irgendwann auch das Verständnis.