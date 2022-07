Gesunde Ernährung für wenig Geld : Tipps der Verbraucherzentrale: Wie Sie beim Einkauf von Lebensmitteln sparen können

Saarbrücken Die Preise sind teils extrem gestiegen, auch im Supermarkt. Die Verbraucherzentrale Saarland gibt Tipps, wie man die extremen Preissteigerungen beim Einkauf von Lebensmitteln abmildern kann.

Sparen im Supermarkt: Herkunft und Jahreszeit spielen wichtige Rolle bei Gemüse und Obst

Zu einer gesunden Ernährung gehören demnach auch Gemüse und Obst. Doch gerade in diesem Bereich lauern Preisfallen. „Daher sollten Verbraucher stets die Grundpreise vergleichen, also den Preis pro Kilo oder 100 Gramm“, rät Weimar-Ehl. Zudem spielen auch Herkunft und Jahreszeit eine wichtige Rolle: „Gemüse, das Saison hat und in der Region wächst, ist in der Regel günstiger, weil es nicht weit transportiert und aufwändig gekühlt werden muss“, erklärt die Ernährungsexpertin. Dies betreffe momentan zum Beispiel Gurken, Tomaten, Blumenkohl, Porree, grüne Bohnen, Zucchini und Mangold. Auch einige Kohl- und Salatsorten seien momentan preiswerter, ebenso Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Pfirsiche und Aprikosen. „Im August werden voraussichtlich auch wieder einige weitere Obstsorten erschwinglicher sein, unter anderem reife Himbeeren, Pflaumen und Mirabellen“, erläutert Weimar-Ehl.