Zwischen Leitersweiler und Urweiler : Auffällige Fahrt eines betrunkenen Fahrers

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Wendel (him) Ein VW-Golf hat in Leitersweiler an einem Fahrzeug den Spiegel abgefahren. Diese Mitteilung erhielt die St. Wendeler Polizei am Samstag.