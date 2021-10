„Gott schütze uns vor Eis und Schnee, SLS und OTW“ : Fieser Spruch zum OTW-Kennzeichen: Wie viel Wahres dran ist

Peter Schorr aus Illingen in seinem Porsche Cayman fährt mit neuem OTW-Kennzeichen davon. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Ottweiler Die Wiederkehr des alten OTW-Kennzeichens hat im Landkreis Neunkirchen einen Ansturm bei der Kfz-Zulassungsstelle ausgelöst und auch einem alten Spruch über Saar-Autofahrer wieder neues Leben eingehaucht. Aber wie viel Wahrheit steckt tatsächlich in dem bekannten Spruch über die saarländischen Kfz-Kennzeichen OTW und SLS?

Endlich ist es so weit. Am vergangenen Montagmorgen, 18. Oktober 2021: Hans Peter Schorr hält stolz das Schild mit seinem neuen Kennzeichen „OTW GO 1“ in der Kfz-Zulassungsstelle Neunkirchen in den Händen. Er ist der Besitzer des ersten OTW-Kennzeichens der Neuzeit.

Aber er war nicht lange der einzige. Der Ansturm darauf ist weiter ungebrochen. Knapp 1 600 Reservierungen hat die Zulassungsstelle Neunkirchen bereits registriert (wir berichteten). Auch der Spruch „Gott schütze uns vor Eis und Schnee, SLS und OTW“ ist durch die Rückkehr des Ottweiler-Kennzeichens wieder häufiger im Saarland zu hören – und in alten Sprüchen steckt oft ein Stück Wahrheit.

Die SZ hat sich daher gefragt, ob im Saarland tatsächlich Autofahrer aus den Zulassungbezirken Saarlouis und Ottweiler (Zulassungsbezirk Neunkirchen/Saar) häufiger in Unfälle verwickelt sind als Autofahrer aus anderen Saar-Zulassungsbezirken. Oder sehr überspitzt ausgedrückt: Muss Gott uns tatsächlich vor SLS und OTW schützen? Um herauszufinden, wo Autofahrer viele und teure Schäden verursachen, berechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) jedes Jahr die Schadensbilanz der rund 400 Zulassungsbezirke in Deutschland und teilt sie unverbindlich in Regionalklassen ein.

Foto: Helmut Raber 25 Bilder Das sind die historischen OTW-Kennzeichen der SZ-Leser

Auch für das Saarland wurde dies erneut Ende August 2021 vom GDV ermittelt. Die beste Schadensbilanz im Saarland erreichten laut GDV wie im Vorjahr die Autofahrer in Merzig-Wadern (Haftpflichtklasse 5), in Völklingen war die Schadensbilanz am schlechtesten (Haftpflichtklasse 10). Der Zulassungsbezirk Saarlouis lag im Saarland im Mittelfeld mit der Haftpflichtklasse 7, der Bezirk Neunkirchen/Saar etwas darüber mit der Haftpflichtklasse 8. Saarbrücken schneidet im Saarland hinter Völklingen am zweitschlechtesten ab (Haftpflichtklasse 9). Die Zulassungsbezirke Saar-Pfalz-Kreis und Sankt Wendel haben mit der Haftpflichtklasse 6 hinter Merzig-Wadern den zweitbesten Wert.

Insofern ist der Spruch „Gott schütze uns vor Eis und Schnee, SLS und OTW“ im Sinne der Unfall-Statistik gar nicht zutreffend. Deutschlandweit hat Berlin in der aktuellen Regionalstatistik die schlechteste Schadensbilanz (Haftpflichtklasse 12), die beste Schadensbilanz erreicht der Bezirk Wesermarsch in Niedersachsen.