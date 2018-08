Ronaldo muss um seinen Hattrick fürchten

Am heutigen Donnerstag könnte Cristiano Ronaldo in Monaco zum fünften Mal nach 2008, 2014, 2016 und 2017 als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet werden. Nachdem der Superstar am Samstag nach dem Wechsel von Real Madrid auch im zweiten Spiel für seinen neuen Verein Juventus Turin kein eigenes Tor bejubeln durfte, hat er bei der Wahl mit Luka Modric (Real Madrid) und Mohamed Salah (FC Liverpool) harte Konkurrenten um die Auszeichnung der Europäischen Fußball-Union (Uefa).

Ronaldo glänzte bei Real mit 44 Saisontoren und dem dritten Champions-League-Triumph in Serie. Allerdings entpuppte sich die WM mit den Portugiesen als Enttäuschung – anders als für Modric, Finalteilnehmer mit Kroatien. Deutsche Spieler oder Akteure aus der Bundesliga hatten es nicht unter die besten Zehn geschafft. Bei den Frauen landete die Saarbrückerin Dzsenifer Marozsan auf Rang vier.