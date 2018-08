Schwergewichte sind erwünscht

„Ich kann es kaum erwarten“, sagte Schalkes Neuzugang Mark Uth vor der Zeremonie in Monaco: „Da können so viele unfassbar geile Mannschaften kommen. Ob du jetzt in Madrid, in Barcelona oder in Manchester spielst – alles ist geil.“ Der Vizemeister ist in Topf drei gesetzt. Möglich wäre eine Gruppe mit Titelverteidiger Real Madrid (Topf eins), Manchester United (zwei) und Inter Mailand (vier). Spiele gegen Lokomotive Moskau (eins), Schachtjor Donezk (zwei) und die Young Boys Bern (vier) würden sich dagegen eher nach Europa League anfühlen.

Neuling TSG Hoffenheim wurde in Topf vier einsortiert. Mögliche Gegner aus dem Schalke-Topf sind Olympique Lyon, die AS Monaco oder auch eventuell Jürgen Klopps FC Liverpool. „Es ist wie an Weihnachten“, sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann: „Man sollte nicht mit zu großen Erwartungen reingehen.“ Die Bayern gehen in Topf eins Real, Moskau, dem FC Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Juventus Turin und Paris St. Germain aus dem Weg. Der BVB wurde mit dem FC Porto, ManUnited, Donezk, dem SSC Neapel, der AS Rom und Tottenham Hotspur in Topf zwei einsortiert.

Für die Teilnahme an der Gruppenphase erhalten die Clubs 15,25 Millionen Euro (bislang 12,0). Hinzu kommen unter anderem Siegprämien und satte Einnahmen über die Koeffizientenrangliste, die den Bayern 33,24 Millionen garantiert.